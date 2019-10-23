Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Ankara’da yaptığı görüşmede PKK/YPG’li teröristlerin silahlarıyla birlikte Güvenli Bölge’nin dışına çıkarılması kararlaştırılmıştı. Verilen 120 saatlik süre dün gece 22:00’de bitti. Bölge içinde kalan teröristler olursa harekât kaldığı yerden devam edecek.

Millî Savunma Bakanlığınca (MSB), konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Bakanlık, Barış Pınarı Harekâtı’nda şu ana kadar 160 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını, 775 teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekâtı’ndaki son gelişmeleri aktarırken, TSK unsurlarının bulundukları hatlarda her türlü emniyet tedbirini alarak termal kameralarla, İHA’larla gece-gündüz keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti. Aktop şunları söyledi: TSK tarafından Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG’li teröristler tarafından şu ana kadar 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Saat 22.00’den sonra alandaki mayınların, EYP’lerin temizlenmesi, tünellerin tespit edilmesine yönelik alan kontrolüne devam edeceğiz. Terörist unsurlarla karşılaşılırsa bunlar da etkisiz hâle getirilecek.

TSK’nın taciz/ihlallere karşı meşru müdafaa hakkının daima geçerli olduğunu kaydeden Yarbay Aktop “Yapılan ihlal ve tacizlere yönelik detaylar anlık olarak ABD’li muhataplarımızla paylaşılmaktadır. Barış Pınarı Harekâtı kapsamında şu ana kadar 160 yerleşim yeri, 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınmış olup, 775 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” dedi.

Kontrol altına alınan bölgede hayatın normale dönmesi çalışmaları kapsamında mayın ve EYP temizliğinin devam ettiğini aktaran Aktop “Bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı etkisiz hâle getirilmiştir.” bilgisini de paylaştı.

Askerî kaynaklar, teröristlerin ağır silahlarının toplanmasına yönelik ABD ile koordinasyondaki son duruma ilişkin soru üzerine, çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

ERDOĞAN: VERİLEN SÖZLER TUTULMADI, GEREĞİ YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Süre doldu, verilen sözler tam manasıyla yerine getirilmedi. Döner dönmez kesin neticeleri alacağız. Durum böyle ise atmamız gereken adımları atacağız. Taviz verecek olursak, terör örgütünün önünü açmış oluruz” dedi.