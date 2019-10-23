Temelli “Rojava’dan atılan tek bir taş bile yokken şimdiden 300’ün üzerinde sivil yaşamını yitirdi. 300 bin insan yerinden, yurdundan göç etmek mecburiyetinde kaldı” diyerek kamuoyu oluşturma çabasına girdi. Oysa terör örgütü PKK, sivilleri kalkan yaptı. Çocuk parkından Türkiye’ye havan attı. Mehmetçik, masumların burnunun kanamaması için azami hassasiyet göstermişti.
Konuşmasında HDP’li bazı belediyelere kayyum atanmasını da tenkit eden Temelli “Bugün de yeni kayyumlar atandı. Kayyum bir anayasal suçtur. Belediye eş başkanlarımızın göreve iade edilmesini istiyoruz. Bu yüzden üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız” dedi.
Atma Sezai!
23.10.2019 - 04:11 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 04:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP, yine yalanlara sarıldı. Havan ve roketlerle onlarca çocuğu katili olan PKK / YPG’yi aklama çalışan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Batı’dan destek almak için TSK’ya “sivilleri öldürdü” iftirasını attı.
Temelli “Rojava’dan atılan tek bir taş bile yokken şimdiden 300’ün üzerinde sivil yaşamını yitirdi. 300 bin insan yerinden, yurdundan göç etmek mecburiyetinde kaldı” diyerek kamuoyu oluşturma çabasına girdi. Oysa terör örgütü PKK, sivilleri kalkan yaptı. Çocuk parkından Türkiye’ye havan attı. Mehmetçik, masumların burnunun kanamaması için azami hassasiyet göstermişti.
Etiketler : sezai temelli,hdp,sezai temelli hdp,
657993 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657993.aspx
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