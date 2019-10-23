Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temelli “Rojava’dan atılan tek bir taş bile yokken şimdiden 300’ün üzerinde sivil yaşamını yitirdi. 300 bin insan yerinden, yurdundan göç etmek mecburiyetinde kaldı” diyerek kamuoyu oluşturma çabasına girdi. Oysa terör örgütü PKK, sivilleri kalkan yaptı. Çocuk parkından Türkiye’ye havan attı. Mehmetçik, masumların burnunun kanamaması için azami hassasiyet göstermişti.

Konuşmasında HDP’li bazı belediyelere kayyum atanmasını da tenkit eden Temelli “Bugün de yeni kayyumlar atandı. Kayyum bir anayasal suçtur. Belediye eş başkanlarımızın göreve iade edilmesini istiyoruz. Bu yüzden üç gün boyunca Meclis çalışmalarına katılmayacağız” dedi.