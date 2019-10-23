Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının kayyum görevlendirilmesine tepki gösteren CHP lideri, şöyle konuştu: O zaman bu seçimi niye yaptınız? Bu belediye başkanları iyi hâl kâğıdı aldılar. Şimdi neden açığa alıyorsunuz? ‘Suçlular’. Niye suçüstü yapmıyorsun? İstihbarat örgütün, polisin, askerin var. Suçüstü yap, terör örgütüne destek veriyorsa anında yakala, kimse sana bir şey diyemez. Bu yetmedi şimdi Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş belediye başkanları da açığa alındı ve yerlerine kayyum atandı. Demokrasiye aykırıdır.