İçişleri Bakanlığının kayyum görevlendirilmesine tepki gösteren CHP lideri, şöyle konuştu: O zaman bu seçimi niye yaptınız? Bu belediye başkanları iyi hâl kâğıdı aldılar. Şimdi neden açığa alıyorsunuz? ‘Suçlular’. Niye suçüstü yapmıyorsun? İstihbarat örgütün, polisin, askerin var. Suçüstü yap, terör örgütüne destek veriyorsa anında yakala, kimse sana bir şey diyemez. Bu yetmedi şimdi Kayapınar, Kocaköy, Bismil ve Erciş belediye başkanları da açığa alındı ve yerlerine kayyum atandı. Demokrasiye aykırıdır.
Kılıçtaroğlu görevden alınan HDP’lilere sahip çıktı!
23.10.2019 - 04:31 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 04:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubu’nda terör örgütüyle bağlantıları sebebiyle görevden alınan HDP’li belediye başkanlarına sahip çıkarak yine şaşırtmadı!
Etiketler : kemal kılıçdaroğlu,hdp,
657995 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/657995.aspx
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