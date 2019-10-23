Edinilen bilgiye göre, Efeler Tepeköy Mahallesi’ndeki evinden üç gün önce diş tedavisi yaptırmak için ayrılan Özkır, bir daha eve dönmedi. Özkır’ın ailesi hayatından endişe ettikleri kızları için kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri kayıp kızı bulmak için çalışma başlattı.
Diş tedavisi için evden çıkan genç kız 3 gündür kayıp!
23.10.2019 - 10:08 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 10:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Efeler ilçesinde diş tedavisi için evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Halise Özkır’ı (18) polis her yerde arıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : aydın,kayıp,
658046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658046.aspx
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