Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Efeler Tepeköy Mahallesi’ndeki evinden üç gün önce diş tedavisi yaptırmak için ayrılan Özkır, bir daha eve dönmedi. Özkır’ın ailesi hayatından endişe ettikleri kızları için kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından polis ekipleri kayıp kızı bulmak için çalışma başlattı.