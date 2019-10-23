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MSB'den güvenli bölge açıklaması
23.10.2019 - 12:02 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Barış Pınarı Harekât alanı dışındaki hudutlarımızın güvenliği ve YPG terör örgütü unsurlarının 30 kilometre dışına çıkarılmasına yönelik esasları da içeren mutabakat çerçevesinde mevcut harekât alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekât icra edilmesine gerek kalmamıştır."
Etiketler : msb,güvenli bölge,açıklama,
658076 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658076.aspx
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