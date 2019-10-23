Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Tel Abyad’da patlama: 3 ölü, 10 yaralı
23.10.2019 - 15:39 | Son Güncelleme: 23.10.2019 - 15:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tel adyad,
658118 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658118.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER