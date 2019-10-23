ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu” dedi. Çatışmaların sona erdiğini ve yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerinin kontrol altında olduğunu söyleyen Trump, Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını duyurdu.
 