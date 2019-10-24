NİÇİN 32 KM:  Terör örgütü PKK/YPG Türkiye sınırından 32 kilometre güneye çekildi. Böylece sınır hattındaki yerleşim birimlerimiz havan ve roket saldırılarının menzili dışında tutuldu.
NİÇİN KAMIŞLI KAPSAM DIŞI:  Kamışlı, Esad rejimi ve Rus askerlerinin kontrolünde. Rusya “Kamışlı’da Esad ile karşı karşıya gelebilirsiniz’ diyerek şehir merkezinin ortak devriyeden muaf tutulmasını istedi. Türkiye kabul etti.
NİÇİN “MUHTIRA” DENİLDİ:  ABD ile varılan anlaşmaya “mutabakat” denildi. Rusya ile anlaşmanın ise “muhtıra” olduğu ifade edildi. Böylece hem Rusya ve  Türkiye tarafından PKK/ YPG’ye “git” denildi hem de Esad rejimi ikaz edildi.
NİÇİN 150 SAAT:  Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29-30 Ekim tarihlerinde Cenevre’de yapacak. PKK’nin çekilmesi gibi sahadan gelen bilgiler de görüşmelere etki edecek.