NİÇİN 32 KM: Terör örgütü PKK/YPG Türkiye sınırından 32 kilometre güneye çekildi. Böylece sınır hattındaki yerleşim birimlerimiz havan ve roket saldırılarının menzili dışında tutuldu.
NİÇİN KAMIŞLI KAPSAM DIŞI: Kamışlı, Esad rejimi ve Rus askerlerinin kontrolünde. Rusya “Kamışlı’da Esad ile karşı karşıya gelebilirsiniz’ diyerek şehir merkezinin ortak devriyeden muaf tutulmasını istedi. Türkiye kabul etti.
NİÇİN “MUHTIRA” DENİLDİ: ABD ile varılan anlaşmaya “mutabakat” denildi. Rusya ile anlaşmanın ise “muhtıra” olduğu ifade edildi. Böylece hem Rusya ve Türkiye tarafından PKK/ YPG’ye “git” denildi hem de Esad rejimi ikaz edildi.
NİÇİN 150 SAAT: Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29-30 Ekim tarihlerinde Cenevre’de yapacak. PKK’nin çekilmesi gibi sahadan gelen bilgiler de görüşmelere etki edecek.
Muhtıranın şifreleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin’in Soçi’de yedi saate yakın görüşmesinden çıkan 10 maddelik muhtıra ile terör örgütü PKK/YPG’ye “silahlarınla birlikte çek git” denildi.
NİÇİN 32 KM: Terör örgütü PKK/YPG Türkiye sınırından 32 kilometre güneye çekildi. Böylece sınır hattındaki yerleşim birimlerimiz havan ve roket saldırılarının menzili dışında tutuldu.
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