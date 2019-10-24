Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NİÇİN 32 KM: Terör örgütü PKK/YPG Türkiye sınırından 32 kilometre güneye çekildi. Böylece sınır hattındaki yerleşim birimlerimiz havan ve roket saldırılarının menzili dışında tutuldu.

NİÇİN KAMIŞLI KAPSAM DIŞI: Kamışlı, Esad rejimi ve Rus askerlerinin kontrolünde. Rusya “Kamışlı’da Esad ile karşı karşıya gelebilirsiniz’ diyerek şehir merkezinin ortak devriyeden muaf tutulmasını istedi. Türkiye kabul etti.

NİÇİN “MUHTIRA” DENİLDİ: ABD ile varılan anlaşmaya “mutabakat” denildi. Rusya ile anlaşmanın ise “muhtıra” olduğu ifade edildi. Böylece hem Rusya ve Türkiye tarafından PKK/ YPG’ye “git” denildi hem de Esad rejimi ikaz edildi.

NİÇİN 150 SAAT: Suriye Anayasa Komitesi ilk toplantısını 29-30 Ekim tarihlerinde Cenevre’de yapacak. PKK’nin çekilmesi gibi sahadan gelen bilgiler de görüşmelere etki edecek.