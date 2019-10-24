Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Biz NATO’nun merkezindeyiz hiçbir yere gitmiyoruz” mesajı veren Akar’ın açıklamaları özetle şöyle:

∂ F-35 uçakları konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. ABD’den Patriot sistemi alabiliriz. Konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde gündeme gelebilir.

∂ Suriye ile sıcak temas olmaması gerekir. Böyle bir sorun olmaz. Rusya bu konuda elinden geleni yapar.

∂ Harekât alanı dışında herhangi bir operasyon ihtiyacımız bulunmuyor.

∂ Önümüzdeki günlerde içinde bulunduğumuz Barış Pınarı asayiş bölgesinde EYP’lerin (El yapımı patlayıcı) kaldırılması, kaldıysa teröristlerin temizlenmesi çalışması yapılacak. Biz terörden sadece PKK/YPG’yi kast etmiyoruz, karşılaştığımız takdirde DEAŞ’a da aynı şekilde gerekeni yapacağız.

∂ Güvenli Bölge’de 12 gözlem noktası değerlendiriliyor; arazideki şartlara göre bu sayı iner ya da çıkar.

∂ Bizim kontrolümüze geçen 200 civarında DEAŞ’lı var. Onları uygun yerlerde muhafaza ve kontrol ediyoruz.