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'YRS'nin ilk paketini Cumhurbaşkanımız onayladı sıra uygulamada'
24.10.2019 - 09:44 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Abdulhamit Gül: "TBMM Genel Kurulunca yasalaştırılan YRS'nin ilk paketini Sayın Cumhurbaşkanımız onayladı. Sıra uygulamada, reform ancak iyi ve doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde hedeflerine ulaşacaktır. "
Etiketler : abdulhamit gül,tbmm,açıklama,
658256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658256.aspx
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