Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımla Alacahan ve Han'ı tebrik etti. Bakan Gül paylaşımında, "HSK Genel Kurulunca HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına seçilen HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan’ı ve HSK Genel Sekreterliğine seçilen Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
HSK'da görev değişikliği
24.10.2019 - 14:03 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, HSK Teftiş Kurulu Başkanlığına HSK Başmüfettişi Abdullah Alacahan'ı, HSK Genel Sekreterliğine ise Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Seyfi Han'ı seçti.
Kaynak: İHA
Etiketler : HSK,Hakimler ve Savcılar Kurulu,
658324 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658324.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER