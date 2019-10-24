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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Gelecek 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılacak
24.10.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Ekonomi Programı'na göre, gelecek 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022'de işsizliği yüzde 9,8 indirmeyi hedeflediklerini bildirdi
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Yeni Ekonomi Programı,
658337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658337.aspx
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