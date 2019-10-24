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MSB açıkladı: Resülayn'da 5 personelimiz yaralandı
24.10.2019 - 16:29 | Son Güncelleme: 24.10.2019 - 16:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Barış Pınarı Harekât alanı Resülayn bölgesinde keşif, gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce yapılan dron, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,resülayn,terörist,
658351 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658351.aspx
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