Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de anlaşmaya vardığı tarihi mutabakat, Suriye'nin kuzeyinde dengeleri değiştirdi.
MESAFE 60 KİLOMETREYE ULAŞTI
Mutabakat sonrası YPG/PKK'lı teröristler Güvenli Bölge'den çekilmeye başlarken, Rus askeri polisi de Türkiye-Suriye sınırında devriyelerini artırıyor. Rus ordusu, yeni devriye güzergahıyla birlikte mesafenin 60 kilometreye ulaştığını açıkladı.
İLK DEVRİYE DÜN YAPILMIŞTI
Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye-Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği Rus askeri polisinin Suriye'nin kuzeyinde ilk devriyesini yaptığını duyurmuştu