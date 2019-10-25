Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Edinilen bilgilere göre, MHP lideri, hakan kaftanını ilk kez hediye etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaftanı, eski Türk devletlerinde olduğu gibi devlet ve millet başı olarak görevini layıkıyla yerine getirdiği ve başarılı bir şekilde hizmet için verdi. Özel olarak yapılan kaftanının üzerinde Selçuklu motifleri bulunuyor. Hakan kaftanı, Türk geleneklerinde ‘Hükümdarlar hükümdarı’ anlamına geliyor. 19. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan kaftanların üzerine cübbe, kürk ya da kapaniçe giyilirdi. Kaftanlar, giyen kişilerin toplumsal konumunu gösterir ve bunu renk, derece ve şeritleriyle belli ederlerdi.