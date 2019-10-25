Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski milletvekili Erdal Aksünger’in önceki gün bir TV programında PKK’nın Suriye uzantısı olan PYD için “terör örgütü değildir” açıklaması tepki topladı. Aksünger’in yanı sıra Sezgin Tanrıkulu’nun, Barış Pınarı Harekâtı’ndaki tutumundan dolayı partisine sert eleştiriler yönelterek “CHP ve Türkiye kaybetti, kazanan Erdoğan oldu” sözleri ile Tuncay Özkan’ın Soçi Mutabakatı çıkışına AK Parti ve MHP’den tepki geldi. Tepkiler şöyle:

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu: CHP’nin ekseni fena hâlde kaydı. CHP’nin bütün umutları şu an bu ittifakın yaşatılmasında ve çökmemesindedir. Türkiye’nin ABD ve Rusya ile yaptığı anlaşma, PKK’nın ve PYD’nin nihai olarak tasfiye edilecek olması CHP’nin kimyasını bozdu. Türkiye’nin başarılarını hiçbir şekilde sevinemedikleri gibi son iki anlaşmanın Orta Doğu’da oluşturacağı siyasi sonuçları bir türlü içlerine sindiremiyorlar.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel: Muhalefetin, Türkiye’den çok iktidar kazanıyormuş gibi algılayarak Türkiye’nin kazanımlarını görmezden gelmesi kabul edilemez. PKK’yı YPG’yi birbirinden ayrı olduğunu gösterme çabası ancak Avrupa’da bazı söylemlerin taklit edilmesidir. Avrupa’da birilerini memnun etmek için söylenmiş olabilir ama Türkiye’de ve uluslararası camiada bir karşılığı yok.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: CHP’nin görevi, Türkiye’nin gelişmesini engellemek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de ‘Kıbrıs’tan çekilelim’ diyor. Marksist mantıkla demeç veriyor. Buradaki Erdoğan düşmanlığı Türkiye düşmanlığına dönüşmüş vaziyette. CHP’nin son 10 yıldır yaptığı siyasete bakıldığında, Türkiye’nin menfaatleriyle ilgili herhangi bir husus olduğu zaman direkt karşı tarafa geçiyor. En tehlikelisi PYD’yı meşrulaştırıp, PKK’yı meşru hâle getirmeleridir. Hâlâ ‘PKK-PYD bir değil’ diye ısrar ediyorlar. En büyük sıkıntıları şu an itibarıyla Türkiye ve dünyada PKK’nın 41 yıldır verdiği mücadelenin beline bir darbe geldi.

FETÖ'CÜ KANTER HADDİNİ AŞTI

Kendini terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in manevi oğlu olarak tanıtan basketbolcu Enes Kanter, Başkan Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alarak küstah sözler sarf etti. CNN’e konuk olan FETÖ’cü Kanter, şunları söyledi: Erdoğan çağımızın Hitler’i. Eğer dünyada neler olduğuna bakarsanız özellikle Suriye’de; onlarca masum Kürt ve insanlık trajedisini görürsünüz. Onlarca masum erkek, kadın, çocuk ve bebek ölüyor. Türkiye, Suriye işgalini durdurmalı ve sahada DEAŞ militanlarıyla çalışmayı mutlaka bırakmalıdır.

Enes Kanter, geçtiğimiz günlerde ABD’de FOX Business kanalına konuk olmuş, ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle gö-rüştüğünü söylemişti.