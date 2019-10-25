Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Yardım Artı döneminde kamu hizmetlerine erişimi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşacağız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi diğer kamu hizmetlerine erişimleri artırılacak. Bu çerçevede, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sistemi'nin entegrasyonu sağlanacak.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, Sosyal Yardım Artı (+) dönemine geçişe ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlığın, sosyal yardım faydalanıcılarının diğer kamu hizmetlerine yönlendirilmeleri için çalışma başlattığını ifade eden Bakan Selçuk, bu kapsamda, ailelerin, vatandaşların sosyal yardım ve sosyal hizmetlere ihtiyaçlarının tespitinin yapıldığı Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile bağlantı kurulacağını belirtti.

Selçuk, ülke genelinde uygulanan sosyal yardım programlarının başvurudan ödemeye kadar tüm süreçlerinin Bakanlık tarafından geliştirilen ve dünyada örnek bir uygulama olan Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (BSYBS) üzerinden elektronik ortamda takip edildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BSYBS'de halihazırda sosyal yardımlardan faydalanan vatandaşların sosyo ekonomik verilerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları kamu hizmetlerine ilişkin bilgiler kayıtlı. Önümüzdeki süreçte BSYBS'de kayıtlı bu bilgiler, ASDEP projesinde çalışan görevliler tarafından kullanılacak. Aile Bilgi Sistemi'ne iletilmesi için gerekli entegrasyon çalışmaları tamamlanacak.

Entegrasyonun tamamlanmasıyla ülkemizdeki her il ve ilçede kurulu 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından merkezi veri tabanı sorgulamaları ve yılda gerçekleştirilen yaklaşık 2,5 milyon hane ziyareti neticesinde elde edilen sosyal yardım yararlanıcılarının kamu hizmeti ihtiyacı bilgileri ASDEP görevlileri tarafından görülebilecek."

İlgili ASDEP personelinin, ziyaret edilen hanedeki vatandaşları sunulan kamu hizmetleriyle ilgili bilgilendireceğini, hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına da vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini ileteceğini anlatan Selçuk, "Böylelikle sosyal yardım yararlanıcılarının çeşitli nedenlerle yararlanamadıkları kamu hizmetlerine yönlendirilmesi sağlanacak ve sosyal içermeleri artırılacak. Aynı şekilde ASDEP tarafından tespit edilen ve sosyal yardım ihtiyacı olduğu tespit edilen ailelerin de kendilerine uygun sosyal yardım programlarından faydalanmaları sağlanacak." diye konuştu.

"Dünyaya örnek sosyal devlet projeleri hayata geçirildi"

Bakan Selçuk, sosyal yardım için müracaat eden vatandaşların sosyal incelemeleri neticesinde tespit edilen ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek, aynı zamanda birbiriyle ilişkili ancak farklı kurumlar tarafından müdahale gerektiren, sorunlarına ortak müdahaleyi sağlayacak kurumlar arası yapının da bu sayede kurulacağını kaydetti.

Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi Türkiye son 17 yılda tarihinin en kapsamlı sosyal devlet uygulamalarıyla tanıştı. Dünyaya örnek olacak sosyal devlet projeleri hayata geçirildi. Biz de Bakanlık olarak bu anlayışla Sosyal Yardım Artı (+) dönemimizde kamu hizmetlerine erişimi artırarak daha çok ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ulaşacağız, çalışmalarımızı bu amaçla sürdüreceğiz." diye konuştu.