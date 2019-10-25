Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
25.10.2019 - 17:16 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,görüşme,Gine Cumhurbaşkanı Conde,
658582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658582.aspx
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