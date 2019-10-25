Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.