Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve terörist Mazlum Kobani'nin iadesi konuları ele alındı.