Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti ve terörist Mazlum Kobani'nin iadesi konuları ele alındı.
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü
25.10.2019 - 21:59 | Son Güncelleme: 25.10.2019 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Etiketler : Çavuşoğlu,
658623 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658623.aspx
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