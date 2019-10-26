Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

ANKARA

Yerel seçimlerden sonra kamuoyunda tartışma konusu olan, belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son veriliyor.

AK Parti’nin muhalefet partilerinin de görüşünü alarak hazırladığı yeni taslakta, toplumda tepkiye sebep olan bazı konularla ilgili de düzenlemeler bulunuyor. Bu konular arasında, belediye başkanlarının birden fazla belediye şirketinin yönetimlerinde olması ve bu şirketlerin her birinden maaş alması da yer alıyor.

Yeni düzenlemeye göre, belediye başkanları belediyeye bağlı şirketlerin sadece birinde yönetim kurulu başkanı olabilecek. Belediye meclisleri kararı ile başkanın, yönetim kurulu başkanlığından alacağı maaşa da yeni sınırlar getirebilecek. Buradan alacağı maaş ise memur maaş katsayısının yüzde 25’ini geçemeyecek.

MUHALEFETLE GÖRÜŞÜLECEK

Yerel yönetimler yasası kapsamında etik başlığı dışından diğer başlıklarda da değişiklik yapılması öngörülüyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, daha önceki açıklamalarında MHP ve CHP’nin de bu konuya ilişkin taslak çalışmaları olduğunu belirtmiş, muhalefetin de çalışmaları bittikten sonra bir araya geleceklerini söylemişti.

İBB’DE 15 BİN LİRA EK MAAŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe yeni başlayan danışman, daire başkanları ve genel sekreter yardımcılarına ‘huzur hakkı’ adı altında aylık 15 bin liraya varan ek maaş verildiği ortaya çıkmıştı. İBB iştiraklerine atanan yönetim kurulu başkanlarına 15 bin TL, yönetim kurulu başkan vekillerine 11 bin TL, yönetim kurulu üyelerine 5 bin TL, genel sekreter yardımcılarına 12 bin TL, daire başkanlarına 7 bin TL ve danışmanlarına 15 bin TL düzenli aylık ödeme yapıldığı iddia edilmişti.