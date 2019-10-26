Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, daha önceki kamera kayıtlarında evlatlarının görüntülerinin olduğu belirterek, HDP’lilerin bu kamaraları takmasının tek sebebinin Kandil’e yayın yapmak olduğunu söyledi. Baba Aydın, şunları söyledi: “Eski kameralarda çocuklarımızın bu binaya girişlerinin de kaydı vardı. Bunları kasıtlı olarak yok ettiler, onlar bizler için delildi. Bizler aileler olarak eski görüntüleri istiyoruz.”