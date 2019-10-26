Oğlu Özkan (19) için 9 Eylül günü oturma eylemine katılan Diyarbakırlı Süleyman Aydın, daha önceki kamera kayıtlarında evlatlarının görüntülerinin olduğu belirterek, HDP’lilerin bu kamaraları takmasının tek sebebinin Kandil’e yayın yapmak olduğunu söyledi. Baba Aydın, şunları söyledi: “Eski kameralarda çocuklarımızın bu binaya girişlerinin de kaydı vardı. Bunları kasıtlı olarak yok ettiler, onlar bizler için delildi. Bizler aileler olarak eski görüntüleri istiyoruz.”
HDP binasına yeni kamera
26.10.2019 - 03:26 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 03:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
PKK’nın kaçırdığı çocukları için 53 gündür oturma eylemine devam eden aileler, HDP’liler tarafından parti binası etrafına takılan güvenlik kameralarına tepki gösterdi.
Etiketler : hdp,hdp diyarbakır,hdp pkk,
658648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658648.aspx
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