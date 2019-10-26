Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, teröristbaşı Mazlum Kobani hakkında, yargı makamlarınca yakalama ve tutuklama kararı olduğunu, bunun üzerine kırmızı bülten çıkarıldığını belirtti. Kırmızı bültenin 196 ülkede geçerli olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

ABD de bu kırmızı bülten anlaşmasına uyması gereken ülkelerdendir. Dün (önceki gün) itibarıyla da bu konu Dışişleri Bakanlığımız üzerinden ABD’deki ilgili makamlara iletilmiştir. Bu kişinin hakkında kırmızı bülten olduğu için Interpol uygulamasıyla ABD’ye girmesi hâlinde yakalanıp Türkiye’ye iade edilmesi gerekmektedir. Gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Her iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olduğu için bu örgüt liderinin iadesi gerekmektedir. ABD’ye girdiği anda geçici tutuklama prosedürüne karşı gerekli yazışma yapılacak. Bu konuyla ilgili hiçbir yazıya gerek kalmadan INTERPOL’da kaydı olduğu için gereken yapılacaktır. Konu Dışişleri Bakanlığı üzerinden muhataplarına bir kez daha hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da ABD’nin teröristbaşı ile görüşmesine tepki göstererek “Mazlum Kobani bir teröristtir ve kırmızı bülten, talebimiz üzerine daha önce internette yayınlandı. Dolayısıyla hakkında arama ve kırmızı bülten olan bir teröristle müttefiklerimizin görüşmesi kabul edilemez. Hele hele üst düzeyde görüşmeler yapılması, böyle şey olmaz” dedi.

Bakü’de açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, bu durumun, terörle mücadelede içine düşülen zaafın bir örneği olduğuna işaret ederek “Biz, tüm bunları bir yazıyla, notayla ABD’ye bildirdik. Bakın temasta olduğunuz terörist hakkında INTERPOL’ün arama bülteni var. Herhangi bir teröristle görüşmeniz kabul edilemez diye kendilerine bildirdik” diye konuştu.

TWITTER'DAN MAVİ YİK SKANDALI

Daha önce terör örgütü PKK/YPG’nin propaganda hesabına “onaylı hesap” anlamına gelen mavi tik veren sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni bir skandala imza attı. Twitter, Türkiye tarafından kırmızı bülten ile aranan “Şahin Cilo” ve “Mazlum Kobani” kod adlarını kullanan terör örgütü YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e hesabını açtıktan kısa bir süre sonra mavi tik verdi. Onaylı hesaplar, şikâyet ve spamlara karşı kapanmıyor. Teröristlere kol kanat geren Twittter, Türkiye’ye karşı ikiyüzlü politika sergiliyor. KKTC’yi tanımadığı için siyasilere mavi tik vermeyen Twitter, Barış Pınarı Harekâtı sırasında TRT World’ün içeriklerine uyguladığı sansürle tepki çekmişti.