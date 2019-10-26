Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tel Abyad’da oluşturulan mobil fırında ekmek pişirilerek, bölgedeki sivillere ekmek dağıtıldı. İlçedeki vatandaşlara çeşitli gıda ve yardım malzemeleri de verilirken, şehirde bulunan ve teröristlerin kaçarken ateşe verdiği hastanede yeniden onarılıp, eksikleri tamamlanarak faaliyete geçirildi.

İlçenin Tel el Khador köyünde bulunan ve terör örgütü tarafından daha önce sözde askerî kampa dönüştürdüğü okul temizlendi. Teröristlerin okulun duvarlarına astığı pankart ve tabelalar indirilirken, örgüte ait mühimmatlara da Suriye Millî Ordusu (SMO) tarafından el konuldu. SMO komutanlarından Muhammet Badran “Okulu temizlemeye başladık. Kısa zamanda gerekli hazırlıklar yapılacak ve okul yeniden açılarak çocuklara eğitim verecek” dedi.



Bölgede tuzaklanan el yapımı patlayıcılar arama tarama faaliyetleri sürerken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alınıyor.

Yıllardır terör zulmü altında bulunduklarını belirten Tel Abyadlılar, TSK ve SMO’dan sonra Türk sivilleri de bölgede görmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti. Türkiye’nin bölgeye gelerek terör örgütünün zulmünü bitirdiğini belirten yöre halkı “Türkiye’nin gelmesinden memnunuz. Terör örgütü bizlere zulüm ediyordu. Zorla askerlik adı altında kendi saflarına katılmamızı istiyordu” diye konuştu.