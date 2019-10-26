Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir." dedi.

Bahçeli, "Kırmızı bültenle aranan bir katilin müttefik bir ülke tarafından takdir ve taltif edilmesi ayıptır, hukuk dışılıktır, namertliktir. 17 Ekim'de ABD’yle yapılan 13 maddelik uzlaşma, 22 Ekim'de Rusya’yla sağlanan anlaşma stratejik bir başarı, milli bir uyanışın müjdesidir." ifadelerini kullandı.

DETAYLAR BİRAZDAN...