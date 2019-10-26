Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mutabakatlar ilgili mevkidaşına bilgi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Barış Pınarı'na gelen ölçüsüz tepkiler güvenimizi sarstı. Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranmasıdır" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkel, Macron ve Johnson'la görüşeceğini belirtti.

Alman Savunma Bakanı'nın uluslararası güvenli bölge önerisi sorulan Çavuşoğlu, "Öncelikle Almanya kendi içinde bu konuda anlaşsın, farklı görüşler olduğunu görüyoruz. Bu birlikte güvenli bölge oluşturma çabası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8-9 sene önce ortaya attığı bir öneriydi. Obama ve Merkel'le görüşülmüştü. Özellikle Obama o dönem havadan güvenliğin sağlanamayacağı düşüncesiyle reddetti. Trump'ın böyle bir teklifi oldu. Biz samimi bir çaba sarf ettik bu konuda. Ama ABD'nin samimi olmadığını gördük ve Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Sonrasında ABD ve Rusya ile mutabakata vardık. Burada askeri bir güvenli bölge oluşturma konusu gerçekçi değil artık. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Artık insanların dönme konusuna odaklansak daha gerçekçi olur. Şu ana kadar BM'ye göre 30 bin kişi dönmeye başladı evlerine Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte" dedi.

Heiko Mass ise, "Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Fakat böyle durumlarda birbirimizle konuşmamız lazım, birbirimiz hakkında değil. Biz sizinle bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki. Soçi sonrası yeni bir durum oluştu. Soçi'nin sonuçlarını tekrar ele almak durumundaydık. Soçi'de yapılan anlaşma temelinde Türk güçlerinin Kuzey Suriye'de geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi bunu da konuştuk ve Türk tarafı bunu teyit. Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

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