Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne dışarıdan gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir." dedi.

Erdoğan, "Hizmet ve icraat noktasında herkesin yanında olduk bununla birlikte Fenerbahçe'nin gönül dünyamızdaki yeri asla değişmedi." diye konuştu.

'Kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'muzun bundan sonraki çalışmalarına her türlü desteği verecek, her türlü katkıyı sunacağız." dedi.

Erdoğan, "Bugün biz de kongre üyeliğimizde 25. yılımızı doldurarak, Yüksek Divan Kurulu üyeliğine geçmeye hak kazanmış oluyoruz. Bu, Fenerbahçe'ye gönül vermiş herkesin hayali olan unvandır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sporda arzu ettiğimiz daha da önemlisi hak ettiğimiz yerde olmadığımızı düşünüyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük spor altyapısı ve sporcu yetiştirme faaliyetleri son 17 yılda gerçekleşmiştir."

"Yüzlerce madalyanın dağıtıldığı uluslararası organizasyonlardan 1-2 madalyayla dönmeyi başarı sayamayız. Daha iyisini yapabilecek potansiyele, kabiliyete sahip olduğumuzu biliyoruz."

"Artık önem ve öncelik vermemiz gereken şey okullardır. Kenan Evren Lisesi'nde inşallah vasıflı sporcularımızı yetiştireceğiz."

"Fenerbahçe sadece bir spor kulübü olarak kurulmamış, aynı zamanda ülkenin istiklaline ve istikbaline hizmet etmek için vücut bulmuş kulüptür."

"Güvenli bölge tesisine çalışıyoruz, hedefimize büyük ölçüde ulaştık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'den ülkemize yönelen PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını önlemek için güvenli bölge tesisine çalışıyoruz. Hedefimize büyük ölçüde ulaştık." şeklinde konuştu.

"Bölge teröristlerden temizlenmezse bütün temizliği biz yapacağız"

Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi üzen bazı şeyler var. Koskoca devletlerin başkanları bunların terörist başlarıyla oturuyor masada konuşuyorlar ve bize de bunlardan arabulucu olmalarını istiyorlar. Biz bu teröristlerin başında veya farklı yerde asla bunlarla masaya oturmayız ve bunların arabulucu olmasını kabul etmeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Uluslararası toplumdan beklentimiz. Sınırlarımızın güvenliğiyle ilgili hassasiyetlerimize saygı gösterilmesi, ülkemizdeki Suriyelilerin geri dönüşüyle ilgili projelerimize destek verilmesi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları vurguladı:

"Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırılarını sürdürürse nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar kovalayıp gereğini yapacağız."

"Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında.."

"Gerekirse Tel Abyad ile Rasulayn arasında icabında bir güvenlik bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği konutları, sosyal donatı alanlarını, altyapı ve ve üstyapısıyla yapacağız, dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz, 'İşte Türk milleti budur, görün.' diyeceğiz. "

"Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya"

"Ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyelinin ilk etapta 1 ila 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz. Açarız sınırları yürüsünler Avrupa'ya."