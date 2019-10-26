Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat’ta bir dizi etkinlik gerçekleştiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yozgat Halk Eğitim ve Akşam Sanat Okulu Robotik Kodlama Sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Bir süre öğrencilerle sohbet edip bilgi alan Bakan Selçuk, halk eğitim merkezindeki diğer kursları ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Daha sonra AK Parti İl Teşkilatı ve Yozgat Belediyesini ziyaret eden Bakan Selçuk, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yozgat'ta bulunuyor olmaktan ve Yozgat'ın eğitimi ile ilgili çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte nezaret etmekten mutluluk duyuyorum. Buradaki atmosferi gördüğümde birlik ve beraberliği gördüğümde Yozgat'ın geleceği için ortak bir ideali hedefi gördüğümde memnuniyetim daha fazla arttı. Bundan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün eğitimin istatistiksel verileri kadar sahada ki yansımalarını da görmek için Yozgat’ta bulunuyoruz. Hep birlikte ne tür tedbirler almamız gerektiği konusunda istişarelerde bulunuyoruz. Bu istişareler neticesinde de gelecek yıl için hangi plan ve projeleri uygulamamız gerektiği konusunda bazı planlamalar da hayata geçiriyoruz” dedi.

Bakan Selçuk daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesinde öğrencileriyle, ‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’nı gerçekleştirdi.