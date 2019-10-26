Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG'ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi. Resulayn’da kontrolün sağlanmasının ardından, TSK birlikleri bu sabah erken saatlerde intikale başladı.
Resulayn’a askeri takviye
26.10.2019 - 18:16 | Son Güncelleme: 26.10.2019 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'a, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri sevk edildi.
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı,Resulayn,
658770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658770.aspx
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