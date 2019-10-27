Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aynı zamanda AK Parti Ordu Milletvekili Yediyıldız, bu hastalıkların yüzde 70’ine sigaranın sebep olduğunu vurguladı. “Toplum sigaradan uzaklaşsa yaklaşık yüzde 40 oranında daha sağlıklı hâle geleceğiz” diyen Yediyıldız “Sigarayla ne kadar mücadele etsek, ne kadar kavga etsek, ne kadar üzerine gitsek azdır. Cumhurbaşkanı’mız bu konuda çok hassas ve kararlı” ifadelerini kullandı. Nargilenin de zararlı olduğuna işaret eden Komisyon Başkanı “Bir saatlik nargile beş paket sigaraya bedeldir” yorumunda bulundu. Yediyıldız, elektronik sigarayla ilgili de “İçinde nikotin ve aromatik buhar var. Nikotin zararlı ve bağımlılık yapıyor. Yaklaşık 300 e-Sigara markası bulunuyor, bunlar internetten satış yapıyor. Cumhurbaşkanı talimat verdi, artık ithali yasak” sözlerini sarf etti.