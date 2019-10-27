Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekat alanı içerisinde bulunan Resulayn bölgesinde gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında PKK/YPG'li teröristler tarafından Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA), havan ve Doçka ile gözetleme yapan unsurlara yönelik yapılan saldırı sonucunda 1 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı buna karşılık olarak "Meşru Müdafaa" hakkı çerçevesinde gerekli karşılıkların verilerek belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.