İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Afet Planı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.
Bakan Soylu: Emniyette arama timleri oluşturulacak
27.10.2019 - 10:55 | Son Güncelleme: 27.10.2019 - 11:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.
Etiketler : Süleyman Soylu,
658852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/658852.aspx
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