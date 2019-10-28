Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - 1 Ekim’de yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle özel araçlarda sigara kullanımı yasaklandı. İçen kişilere, idari para cezası kesilmeye başlandı. Şimdiki hedef ise denizler... Son zamanlarda vatandaşlardan, gezi teknelerinde kanuna aykırı sigara ve nargile içildiği yönünde şikâyetler yağdı. Bunun ardından Valilikler, esnaf odalarına ve kooperatiflere bağlı olarak çalışan deniz turizm aracı sahiplerine bir yazı gönderildi. Yazıda, insan sağlığına son derece zararı olan tütün mamullerinin kullanımının engellenmesine yönelik ikazların dikkate alınması istendi.

Öte yandan sigarada standart paket uygulaması 5 Aralık’tan itibaren başlayacak. Sigara paketleri tek tip ve tek renk olacak. Paketlerde marka sadece bir yüzeyde yer alacak. Bu, yüzeyin yüzde beşini aşamayacak. Paketlerde logo, simge veya andırıcı her hangi bir işaret olmayacak. Renk, şekil, ebatlar ve kapalı dolapların şekli Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görüşü alınarak belirlenecek. Satış yerlerinde sigaralar görünen alanlardan kaldırılarak tezgâh altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecek. Uygulama aykırı davrananlara yönelik 20 bin TL ve 20 gün işletme kapatma cezası verilecek.