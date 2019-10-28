Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Antalya’da düzenlenen İl Afet ve Acil Durum Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Türkiye’nin 1999 depreminden çok önemli dersler çıkardığını belirterek “Ancak afet konusunu çabuk unutma gibi bir problemimiz var. Bir ay önce, tek gündemimiz depremdi. İstanbul’daki 5,8’lik depremden sonraki günlerde uzmanlar ekranlardaydı, haberler tamamen bu konuyla ilgiliydi, siyasetin gündemi bile buna odaklanmıştı. Hatta buradan bile siyasi pozisyon devşirmeye çalışanlar vardı. Sadece 10 gün sürdü. Şu anda herkes unuttu. Hiç gündemde değil. Sanki bir daha deprem olmayacakmış gibi” dedi.



BEŞ VAKİT NAMAZDAKİ GİBİ...

Bakan, konuşmasında televizyon dizilerine de tepki gösterdi. Süleyman Soylu, şunları söyledi: Bir dizi var ‘Çukur’ diye, bir de ‘Adana Sıfır Bir’ diye. İkisi kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum ‘Üniversite hocaları ne işe yarıyor?’, ‘Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?’ diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka şeyler. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere yöneltmeliyiz. Beş vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime (doğru yola) döndürmeliyiz.



Emniyette JAK modeli tim

n Bakan Soylu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin afetlerdeki etkisine de değindi. Soylu “JAK gibi timlerin aynısını hem çevik kuvvette hem de özel harekâtta kuracağız. Bu timler, AFAD ile koordine olunarak oluşturulacak. Onun hemen akabinde Sahil Güvenlik Komutanlığına geçeceğiz, oranın da kendine ait özellikleri var” şeklinde konuştu. İHA