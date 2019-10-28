Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN - Türkiye, terör örgütü PKK/PYD’nin sözde komutanlarından, kırmızı bültenle aranan ‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin’in ABD’ye ayak basar basmaz tutuklanarak iade edilmesini talep ederken, ABD’nin ve batının bu konudaki sicili oldukça bozuk. Türkiye bugüne kadar ABD ve AB ülkelerinden 597 suçlunun iadesini istedi. Bunların 359 tanesi terör örgütleri FETÖ, PKK ve DHKP-C’li suçlular, 238 tanesi ise adi suçlular. Talepte bulunulan ülkeler şöyle: ABD: 69, Almanya: 58, Gürcistan: 42, Belçika: 29, Yunanistan: 26, Fransa: 22, Suudi Arabistan: 20, Hollanda: 19, KKTC: 16, İngiltere: 15, Makedonya: 15, Azerbaycan: 15, İsviçre: 15, İspanya:11, Moldova: 9, Polonya: 9, Ukrayna: 9, Bulgaristan: 8, Pakistan: 8, Güney Afrika: 8, Çin: 7, Nijerya: 6, Tayland: 5, Bosna-Hersek: 4, Rusya: 4, Mısır: 4.



ERDOĞAN BİZZAT LİSTE VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen yılki temasları sırasında firari teröristlerin iadesi için ABD’ye ve Almanya’ya listeleri bizzat vermişti. Daha önce yedi kere iadesi istenen Gülen’in yanı sıra FETÖ’nün üst düzey isimleri de yine bu listede bulunuyor. Bunların arasında örgütün A takımındaki Mehmet Ali Büyükçelebi, İsmail Büyükçelebi, Cevdet Türkyolu, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Adem Yavuz Arslan ve Emrullah Uslu gibi isimler yer alıyor.

Almanya’ya verilen listede, darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ’nün firari TSK imamı Adil Öksüz’ün ismi ilk sıralarda yer alıyor. Listede örgütün iki numarası olarak gösterilen Abdullah Aymaz ile Mustafa Özcan ile örgütün beyin takımındaki Ahmet Şahinalp, Faruk İlk, Halit Esendir de listede yer alıyor. Yine 17-25 Aralık darbe girişimi ile kumpas soruşturmalara imza atan eski FETÖ’cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara da iadesi istenen isimlerden. Reuters ve CNN’e verdiği röportajlarla gündeme gelen ve Almanya’dan sığınma talebinde bulunan kaçak General Mehmet Yalınalp de listede. Ayrıca, Almanya’da görev yaparken ihraç edilen FETÖ’nün eski NATO subayı Muhittin İstanbulluoğlu’nun da iadesi isteniyor.



YÜZDE 90’I REDDEDİLDİ

Bugüne kadar Türkiye’nin iade taleplerinin neredeyse yüzde 90’ı reddedildi. 83 ülkeye iade talebinde bulunurken sadece 22 ülkeden olumlu cevap geldi. 597 iade talebinden 64’ü kabul edildi. Bunlardan sadece 2’si terör suçlusu. ABD geçtiğimiz yıl hiçbir suçluyu iade etmezken, Almanya’nın iade ettiği beş suçlu ise terör kapsamında değil. Suçluların iadesine ilişkin ortaya çıkan bu vahim tablo AB ülkelerinin terör örgütlerini Türkiye’ye karşı önemli bir koz olarak kullandığını ortaya koyuyor.



ABD, BU LİSTEYİ GÖRSÜN:

ABD, elinde yüzlerce insanın kanı bulunan azılı terörist Ferhat Abdi Şahin’i ağırlamaya hazırlanıyor.

ABD’li senatörlerin ülkeye davet ettiği ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon ile konuşarak meşrulaştırmaya çalıştığı terörist Ferhat Abdi Şahin, Türkiye’de bugüne kadar 25 terör saldırısı gerçekleştirdi. Terörist Şahin’in düzenlediği saldırılar sonucu 212 kişi şehit olurken, 417 kişi de yaralandı. Şehitlerin 148’i asker, 16’sı korucu, 39’u vatandaş ve 9’u çocuk. Terörist Şahin, Suriye’de de 2013 yılından bu yana YPG/PYD tarafından 25 bin Kürt’ün katledilmesinden de sorumlu. Türkiye, başına 4 milyon TL ödül konan ve kırmızı bültenle aranan Şahin’in iadesi için düğmeye bastı. Adalet Bakanlığı, ABD’ye gönderdiği iade talepnamesinde Şahin’in sorumlu olduğu terör saldırını da ekledi. İşte o liste:

- 22 Ağustos 1996’da Şemdinli’de köy korucularına yapılan saldırı: 3’ü korucu, 2’si sivil 5 şehit, 11 yaralı

- 8 Kasım 1996’da Hakkâri Çukurca’da bir minibüse roketli saldırı: 12’si köy korucusu, 17 şehit, 8 yaralı

- 10 Temmuz 2005’da Çeşme’de bir eğlence merkezindeki bombalı saldırı: 20 yaralı

- 16 Temmuz 2005’te Kuşadası kadınlar denizinde bir minibüse yerleştirilen bombalı saldırı: 6 sivil şehit

- 29 Ağustos 2006’da Antalya kale kapısı mevkiinde saldırı: 4 sivil şehit, 87 yaralı

- 27 Temmuz 2008’de Mersin-Adana otoyolunda canlı bomba saldırısı: 13 polis yaralı

- 3 Ekim 2008’de Şemdinli’deki Aktütün Karakoluna saldırı: 17 asker şehit

- 7 Aralık 2009’da Tokat-Reşadiye’de saldırı: 7 asker şehit

- 19 Haziran 2010’da Hakkâri Şemdinli’deki Gediktepe üs bölgesine saldırı: 11 asker şehit

- 31 Ekim 2010’da Taksim Meydanı’nda intihar saldırısı: 15’i polis 32 yaralı

- 14 Temmuz 2011’de Diyarbakır-Silvan’da saldırı: 13 asker şehit

- 17 Ağustos 2011’de Hakkâri Çukurca’da saldırı: 26 asker şehit

- 20 Ağustos 2012’de Gaziantep’te bomba yüklü araçla saldırı: 4’ü çocuk 9 sivil şehit, 66 yaralı

- Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik saldırılar: 63 asker şehit



TÜRKAD BAŞKANI SARI:

ABD ve batı çifte standartlı

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Sarı, Batı’nın uluslararası hukukun prensiplerine riayet etmediğini söyledi. ABD’nin PKK’yı desteklediğine dikkat çeken Sarı “ABD ve batı aslında PKK’yı bir terör örgütü olarak gördüğünü ifade ediyor ancak bunlarla ilişki kurmada sınır tanımıyor. ABD, ‘suçluların iadesi sözleşmesi’ gereği Ankara’nın talebini karşılamak durumunda. Fakat ABD çifte standardına devam ediyor” dedi.



AVUKAT CÜNEYT TORAMAN:

ABD ve AB birlikte iş tutuyor

Hem AB’nin hem de ABD’nin terör listesinde PKK’nın olduğuna söyleyen Avukat Cüneyt Toraman da, “ABD Mazlum Kobani’yi derhal iade etmek zorundadır. Artık bunun tartışılması da söz konusu değildir” dedi. Toraman “Avrupa şu anda ABD’nin hatırı için birlikte iş tutuyor. Eğer gerçekten demokratik değerlere önem veriyorlarsa bunu yapmasınlar. Kendi inşa ettikleri putları helva yapıp yemesinler” diye konuştu.