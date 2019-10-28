Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Sahil Gözetleme Radar Sistemi (SGRS) ile kıyılar radar ile kaplanacak, denizlerde kontrol altına alınmayan yer kalmayacak. Yüzde yüz yerli üretim olan sistemin ilk fazı 2020’de faaliyete geçecek.

İlk safhanın tamamlanması ile Ege, Marmara ve Batı Karadeniz sahilleri radar ve elektrooptik algılayıcılar kullanılarak 7/24 izlenebilecek. İkinci ve üçüncü fazlar için de çalışmalar başladı. Yerli ve millî sistemin komuta kontrolü HAVELSAN, radar ve elektro optik sistemleri de ASELSAN tarafından sağlanıyor.

İnsan kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suç için caydırıcılığı artıracak projede 1 Harekât Merkezi, 4 Kimliklendirme ve İzleme Merkezi ile 11 Sahil Gözetleme İstasyonu; Radar, Elektro-Optik ve diğer sensörler yer alacak. Projenin ilk fazı için Karadeniz’in Marmara girişi, Marmara ve Datça kıyılarında çalışmalar yapıldı. Tespit alanı 48 deniz mili olan sistem, Türkiye’nin legal kıta sahanlığındaki bölgeyi rahatlıkla radarlarla kapsayabilecek.

Yüzde 100 yerli ve millî yazılım kamu kuruluşları ile entegre edilebiliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı, meteoroloji ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan veriler kullanılarak tanımlanmış deniz resmini oluşturulacak. Kurumlar arası iş birliği sayesinde keşif, karakol, arama ve kurtarma, balıkçılık gibi alanlarda usulsüzlüklerle mücadele daha etkin hâle gelecek.



Sistemle, deniz kirliliği ile mücadelede etkinlik sağlayacak, her bir balıkçı teknesinin kontrolü de yapılabilecek.