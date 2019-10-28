Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı “Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç problem çıkmadı, çok yardımcı oldular” değerlendirmesini yaptı. Terör örgütü DEAŞ’in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, Suriye İdlib’de düzenlenen operasyonla öldürüldü. Beyaz Saray “Trump’ın önemli bir açıklama yapacağını” duyurmasının ardından gözler ABD Başkanı Donald Trump’a çevrildi. Yaklaşık 12 saat sonra kamera karşısına geçen Trump, Bağdadi’nin öldürüldüğünü teyit etti. Amerikan birliklerinin yaklaşık iki saat boyunca gerçekleştirdiği operasyonu Trump 46 dakika anlattı. Trump el-Bağdadi’nin izinin bir tünelde köpeklerle bulunduğunu ve takip sırasında üzerindeki yeleği patlattığını söyledi. ABD Başkanı “Köpeklerimizle izini bulduğumuzda, tünelin sonuna ulaşmıştı. Üzerindeki yeleği patlatarak kendini ve üç çocuğunu öldürdü” diye konuştu. Patlamada el-Bağdadi’nin bedeninin parçalandığını belirten Trump tünelin de üzerine yıkıldığını söyledi.



DNA TESTİYLE DOĞRULANDI

Trump operasyonda 11 çocuğun ise kurtarıldığını aktardı. Patlama nedeniyle cesedin tanınmayacak hâlde olduğunu belirten ABD başkanı, ancak DNA testlerinin cesedin el-Bağdadi’ye ait olduğunu doğruladığını ifade etti. Trump, el-Bağdadi’nin “bir korkak gibi kaçarak, hıçkırarak ve ağlayarak” öldüğünü söyledi. ABD Başkanı operasyon sırasında önemli bilgilerin de ele geçirildiğine dikkat çekti. Trump, sözlerine şöyle devam etti: O bölgeyi ve o bölgedeki tünelleri biliyorduk. Bağdadi’nin girdiği tünelin çıkışı olmadığını biliyorduk. Sekiz helikopterle iniş gerçekleştirdik. Bağdadi’nin bulunduğu binanın ana kapısı kullanılmadı. Bir film izlemek gibiydi. Mükemmeldi. Tehlikeli olan kısım, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü uçuş. Son derece tehlikeli topraklar burası.



HİÇBİR SIZINTI OLMADI

“Washington tam bir sızıntı makinası” olduğunu da söyleyen Trump “Gizli tutuldu, hiçbir sızıntı olmadı. Sadece bunu bilen birkaç kişi vardı. Çok az kişinin haberi vardı operasyondan. Sızıntı birinin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Kendi istihbaratımızı kendimiz topladık” dedi ve ekledi: Suriye’den çekilmemizin bundan hiçbir alakası yoktu. Biz terör liderlerinin her zaman peşindeyiz. Örgütü tekrar kurmaya çalışırsanız, en mantıklı yer burasıydı. Askerlerimizi petrolü sağlama almak için bulunduracağız. Dünyanın o bölgesinde güçlü bir havalimanımız var. Orta Doğu’da sekiz trilyon dolar harcadık. Savaştan sonra Kürtlerle anlaşmak çok daha kolay oldu. Türkiye oradan binlerce ölümle karşılaştı. Biz askerlerimizin eve dönmesini istiyoruz. Rusya ve Çin bizim orda olmamızı çok istiyor.



Irak doğumlu

Ebubekir el-Bağdadi 1971’de Irak’ın Samarra şehrinde doğdu. Irak Savaşı sırasında El Kaide’de kurucusu olduğu DEAŞ’in temellerini attı. Suriye’de iç savaşın çıkması üzerine buraya gelerek pek çok faaliyetler yaptı. 2013’te Nusra Cephesi ile kendi örgütünü birleştirdiğini açıkladı. 29 Haziran 2014’te de sözde halifeliğini ilan etti. Bu durum dünya üzerindeki birçok Müslüman ülke tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.



Başına 25 milyon $ ödül

Teörist el-Bağdadi’nin öldürüldüğü daha önce de birçok defa açıklanmıştı. Başında 25 milyon dolar ödül bulunan el-Bağdadi, “dünyanın en çok aranan teröristleri” arasında yer alıyor. Son olarak geçen nisan ayında el-Bağdadi’nin görüntülerine yer veren bir video yayınlanmıştı. Videoda el-Bağdadi Batı’ya yönelik saldırı tehdidinde bulunuyordu.



Trump:

TÜRKİYE HARİKAYDI ÇOK YARDIMCI OLDU

ABD Başkanı, Ankara’nın bölgeye gireceklerini bildiğini açıklarken “Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç problem çıkmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı. Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye ve Kürtlere teşekkür etmek istiyorum. Bağdada bir köpek gibi öldü” değerlendirmesinde bulundu. Ruslara “Biz giriyoruz” şeklinde bilgi verdiklerini de söyleyen Trump “Ne için girdiğimizi bilmiyorlardı” dedi.