İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. Bakan Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu açılış programında konuştu. Bakan Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir" dedi.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Kaynak: AA
Etiketler : süleyman soylu,bağdadi,ferhat şirin,