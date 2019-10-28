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İbrahim Kalın: DEAŞ'a karşı mücadelemiz bundan sonra da devam edecek
28.10.2019 - 13:21 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 13:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.
Kaynak: AA
Etiketler : ibrahim kalın,deaş,
659054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659054.aspx
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