AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı toplantı, saat 13.40'ta başladı.
AK Parti MYK toplandı
28.10.2019 - 14:00 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Etiketler : AK Parti,MYK,
659063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659063.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER