Alınan bilgilere göre, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-420 Operasyonu icra edildi. Operasyon kapsamında BTÖ mensuplarına ait toprağa gömülü jelikandan oluşan 2 depo tespit edildi. Depo içerisinde; 1 adet Bixi makineli tüfek, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 403 adet Bixi makineli tüfek fişeği, 123 adet Kalaşnikof Piyade tüfeği fişeği, 5 adet el bombası, 25 kilogram küp şeker, 18 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram bulgur, 10 kilogram kırmızı mercimek, 5 kilogram makarna, 3,5 kilogram çilek reçeli, 2,5 kilogram çokokrem, 1 kilogram çay, 1 takım leşker kıyafet (kullanılmamış), 1 adet uyku tulumu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
PKK’ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
28.10.2019 - 16:08 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 16:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şenyayla bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde toprağa gömülü mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK,mühimmat,muş,
659086 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659086.aspx
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