Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP’li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
HDP’li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten soruşturma
28.10.2019 - 17:07 | Son Güncelleme: 28.10.2019 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP’li milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erdoğan hakaret,soruşturma,hdp,
659096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659096.aspx
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