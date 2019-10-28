Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP’li Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Saliha Aydeniz hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.