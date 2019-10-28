Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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AKINCI İHA'NIN YENİ FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi hashtagiyle yaptığı paylaşımda "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı