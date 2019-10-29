Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Teröristlerin bölgeden çıkışlarının ardından Türkiye ve Rusya, Barış Pınarı Harekâtı bölgesinin doğusu ile sınırın batısındaki 10 kilometrelik, Kamışlı’nın dışında kalan alanda ortak devriye görevine başlayacak. Yerinden edilmiş Suriyelilerin topraklarına dönmesi için de ortak çalışma yapılacak. Sürenin sona ermesinin ardından hâlen teröristlerin çıkmadığını tespit ederse harekât kaldığı yerden devam edecek.

ANAYASA ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Suriye’de siyasi geçiş çabaları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında yeni bir sayfa açılıyor. Suriye’nin yeni anayasasını yazacak komite, yarın İsviçre’nin Cenevre şehrinde ilk defa bir araya gelecek. Bugün ise garantör ülkeler; Türkiye, Rusya ve İran’ın heyetleri uzman ve dışişleri bakanları düzeyinde toplantılar yapacak.