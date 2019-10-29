Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bir içkili mekan önünde Mehmet Elbeyli (42) ile kimliği öğrenilemeyen 3 kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu darp edilen Elbeyli ağır yaralandı. Ambulans ile Mut Devlet Hastanesine kaldırılan Elbeyli, sevk edildiği Mersin'de hayatını kaybetti.

Mehmet Elbeyli’yi döverek ölümüne sebep olan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.