Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'de HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 57’nci gününe girdi. Yağışların başlaması ve havaların soğuması ile birlikte aileler soğuğa aldırış etmeden aynı gün ve kararlılıkla evlatlarında gelecek bir haber bekliyorlar.

Aslen Siirtli olan ancak Ordu'da yaşayan Latife Ödümlü, Dicle Üniversitesi kimya bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi oğlu Özgür'ün (22), 12 ay önce PKK'lılar tarafından Kuzey Irak'a kaçırıldığını belirterek, 10 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Eyleme katıldığı günden beri umudunu yitirmediğini aktaran acılı anne Ödümlü, Türkçe bilmediği için oğluna Kürtçe seslendi.

"Ölürüm burada, cenazem buradan kalkar, ben kalkmam"

57 gündür evlatları için nöbet tuttuklarını belirten Ödümlü, "İran, Irak ve kamplara geldim seni görmedim oğlum. Seni benden gizlediler göstermediler. Ben biliyorum oğlum, seni kandırdılar ilaç içirip seni kaçırdılar. Neredeysen çık gel, bütün Türkiye ve devlet senin arkadadır. Korkma gel teslim ol. Sen gelmeyene kadar da ben buradan gitmeyeceğim, ancak ölürüm burada, cenazem buradan kalkar. Ben buradan asla kalkmayacağım buradayım seni bekliyorum oğlum" dedi.