Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 150 saatlik sürenin sona ermesine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Rusya'nın, YPG'li teröristlere güvenli bölgeyi terk etmeleri için tanıdığı 150 saatlik süre sona erdi. Teröristlerin gerçekte geri çekilip çekilmediğini ortak devriyeler aracılığıyla kuracağız." ifadelerini kullandı.

RUSYA, TERÖRİSTLERİN ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaptığı temaslar sırasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durum ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, YPG/PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekildiğini belirterek, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi." ifadelerini kullanmıştı.