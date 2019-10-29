Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden Resülayn’ın güneydoğunda devam eden arama, tarama, keşif ve emniyet faaliyeti ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Resülayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir” denildi.
MSB: Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirildi
29.10.2019 - 23:08 | Son Güncelleme: 29.10.2019 - 23:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Resülayn’ın güneydoğusunda arama, tarama ve keşif faaliyetleri sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişinin sağ olarak ele geçirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : milli savunma bakanlığı,resülayn,
659314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/659314.aspx
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