Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’dan dört sene evvel kaçırılan oğlu Mehmet için gelen baba Salih Gökçe, evlatlarına kavuşmak için eylemi sürdüreceklerini söyledi. HDP’lilerin “Kürtleri savunduklarını” iddia ettiğini söyleyen Gökçe “Burada bulunan anne ve babaların feryatları göklere yükseldi. Kürtlerin çocuklarını dağa götürdünüz, sizin çocuklarınız Avrupa’da. HDP önünden çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz” dedi. Gökçe, bazı anne ve babaların sinir krizi geçirdiğini dile getirerek “Yağış da olsa çocuklarımızı almadan buradan gitmeyiz. Üzerimize bir metre kar da yağsa buradan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı bıraksınlar” diye konuştu.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Songül Altıntaş de “Oğlumun kaçırıldığı günden bu yana mahvolduk. Sadece oğlumu kaçırmadılar bütün ailemizi öldürdüler” dedi.