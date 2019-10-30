Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü YPG/PKK’nın kaçarken ateşe vererek kullanılamaz hale getirdiği ilçedeki hastanenin onarım ve altyapı çalışmaları Sağlık Bakanlığı tarafından tamamlandı. Terör örgütünün işgali döneminde kısıtlı sayıda sivile açık olan hastane, bölgenin terörden arındırılması ve onarımın tamamlanmasının ardından tüm sivillere şifa dağıtmak için hazır hale getirildi. Acil servis, kadın doğum, dahiliye, çocuk hastalıkları, aile hekimi ve genel cerrahi bölümlerinin hizmete başladığı Tel Abyad Hastanesinde tercüman ve Suriyeli personelle birlikte 46 sağlık çalışanı görev yapıyor.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Emre Erkuş, hastanedeki tadilatın ardından hasta kabulüne başlandığını belirterek, özellikle acil sağlık hizmetlerine müracaatlarda daha hızlı müdahale imkânı sağlandığını, durumu ağır olan hastaların da Türkiye’ye sevkinin yapıldığını kaydetti.

Halkın verilen sağlık hizmetinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Erkuş, “Halkın bize karşı teveccühleri çok fazla. Bizim Türkiye Cumhuriyeti’nin imkanlarını seferber edip buraya getirmemizle birlikte halk bizi alkışlarla karşıladı, burada bir memnuniyet oluştu” diye konuştu.