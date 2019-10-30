Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanlı örgüt PKK/YPG’nin, terör örgütü DEAŞ’ın sözde lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin ölümü üzerinden kendine pay çıkarma çabası elinde patladı. Türk istihbaratı, terörist başı Bağdadi’nin Türkiye’nin kontrolündeki alana sokulduğu istihbaratını alınca bütün planlar bozuldu. İdlib bölgesinde hiçbir etkinliği bulunmayan terör örgütü YPG ABD’ye istihbarat desteği verdiklerini iddia ederek dünyayı yanılttı. Bu asılsız iddianın asılsız olduğu ortaya çıkınca örgüt başka bir yalana sarıldı. SDG’nin sözde lideri Ferhat Abdi Şahin, Bağdadi’ye ait bir iç çamaşırı ele geçirmeyi başardıklarını ve bu iç çamaşır üzerinde yapılan DNA testlerinin takibe alınan kişinin Bağdadi olduğunu kanıtladığını söyledi. Çok geçmeden bu iddia da asılsız çıktı. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, SDG ismini kullanan YPG/PKK militanlarının DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesinde rol oynadığı iddialarını yalanlayarak “Bu sadece ABD operasyonu idi” dedi.

Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Bağdadi’nin operasyon sırasında ağlayarak ve çığlık atarak kaçmaya çalıştığını, başaramayınca da kendini patlattığını açıkladı. Gazeteciler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’e Trump’ın ifadelerini sordu. Milley de “Başkan bu bilgileri nereden aldı bilmiyoruz. Bağdadi’nin ağladığı, sızladığına yönelik bilgiyi doğrulayamıyoruz” dedi.

Öte yandan DEAŞ elebaşının cesedinin operasyon bölgesinden alınıp ABD’ye ait bir üsse DNA testi için götürüldükten sonra cesedin kalıntıları merak ediliyordu. ABD’li savunma yetkilisi cesedin denize gömüldüğünü teyit etti. ABD’li Genelkurmay Milley de cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun bir şekilde imha edildiğini belirtti.

ABD, el-Kaide lideri Usame Bin Ladin’in de öldürüldükten sonra denizin altına gömüldüğünü açıklamıştı. Ancak 2011 yılından beri bu açıklamayı doğrulayacak bir belge ortaya konmadı.